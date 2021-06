Har du nydt det flotte solskinsvejr og de dejlige sommertemperaturer på det seneste?

Så har DMI både en god og en dårlig nyhed til dig.

Den dårlige først.

»Det bliver noget mere skyet, koldere og mere blæsende her i weekenden,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen, som 'kun' kan love temperaturer mellem 15 og 20 grader lørdag og søndag.

Vejrskiftet skyldes, at en koldfront natten til lørdag trak ind over Danmark, og det er fortsat den, der driller.

»Der kan komme lidt småbyger i Sønderjylland, på Sydfyn og på Lolland-Falster,« siger Trine Pedersen.

Vinden tager som sagt også til i forhold til den seneste uges tid og bliver let til frisk fra nordvest.

Så til den gode nyhed. Når vi kigger frem mod næste uge er historien nemlig en helt, helt anden.

Mandag og tirsdag ser lidt lunere, men stadig noget afvekslende ud. Men onsdag vender sommervarmen tilbage.

Og torsdag bliver det varmt. Rigtig varmt.

»Torsdag ser meget varm ud. Jeg bliver næsten helt træt bare ved tanken,« siger Trine Pedersen og griner.

Her peger prognoserne på, at vi får luft op over Danmark fra syd, og det kan give temperaturer helt op til 30 grader og en del sol.

Regn og tordenbyger kan blive en følgesvend, når den varme luft strømmer op over landet – især mod vest.

Før vi når så langt skal vi dog igennem en noget køligere weekend. Lad os håbe, at vi i stedet kan få danske mål og en sejr over Finland at varme os på lørdag aften.