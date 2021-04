Planlægger du at bekæmpe et par corona-kilo med en gå- eller løbetur i løbet af dagen, så vær forberedt på, at du kan blive våd.

Eller måske endda løbe ind i en haglbyge.

For selvom Danmarks Meteorologiske Instituts prognose for tirsdagen lyder på vejr, som er »mest tørt med nogen eller en del sol,« så er der ugler i mosen.

»Vi får en blanding af sol og skyer, og der kan komme enkelte byger med både regn og hagl,« fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

Nordvestjyderne skulle have de bedste chancer for at undgå byger.

Han tilføjer, at »det kommer til at lufte lidt,« og at temperaturerne bliver begrænsede til mellem fem og ni graders varme.

Men alt godt kommer som bekendt til den, der venter, og nu bliver det kølige og ustadige forårsvejr snart afløst af anderledes lune temperaturer.

Jesper Eriksen forklarer, at temperaturerne generelt vil stige i løbet af ugen, og at der vil være »gode solchancer.«

Dagens vejrmenu bliver en blanding af sol og skyer, krydret med enkelte byger. Bygerne kan stedvis kaste hagl af sig. pic.twitter.com/B6aSkTwaFV — DMI (@dmidk) April 13, 2021

Og så forudser han helt op til svimlende 15 grader søndag.

På spørgsmålet om, hvorvidt foråret nu så definitivt er ankommet, svarer han:

»Det hele er jo forårsvejr. Foråret er netop kendetegnet ved at være både lunt og koldt,« siger han, men tilføjer, at vi de kommende dage får glæde af de mere behagelige af slagsen.