Der er udsigt til en kølig, skyet, men tør søndag over hele landet.

Ikke desto mindre skal du være opmærksom i trafikken.

»Temperaturen i vejbanerne er mange steder under nul grader, og luften over Danmark er ret fugtig, så der er helt klart risiko for rimglatte veje over hele landet,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Marielle Fournier.

»Så vær opmærksom og kør efter forholdene,« lyder hendes opfordring til trafikanterne.

Fra morgenstunden viser termometrene minusgrader mange steder, men i løbet af dagen kryber temperaturen sig op over frysepunktet.

»Vi får mellem nul og fire graders varme. Det bliver varmest på Bornholm og Lolland-Falster,« siger Marielle Fournier.

Vinden er svag til jævn og blæser fra øst og nordøst. Ved Østersøen bliver det en anelse mere blæsende med jævn til hård vind.

»Det er rigtig højtryksvejr med mange skyer, men kun en lille smule nedbør,« siger Marielle Fournier.

Den smule nedbør, der kan falde, vil ifølge DMI's prognoser komme på Lolland-Falster og Bornholm.

»Det er her, det bliver lunest, så nedbøren vil falde som regn eller måske slud, men ikke som sne,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.

I aften og i nat bliver det mest skyet, men over Nordjylland er der mulighed for lokale opklaringer med risiko for rimtåge.

Skal du udenfor i nattetimerne, så sørg for at få vintertøjet på. Det bliver ned til fem graders frost.