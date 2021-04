Blæsende og vådt.

Ja, der er ikke meget forår i dagens vejrudsigt fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Til gengæld er der i den grad mulighed for, at Jacob Haugaards gamle valgløfte om medvind på cykelstierne går i opfyldelse fredag. Eller modvind, hvis du er uheldig.

Der er i hvert fald udsigt til en både kold og blæsende optakt til weekenden.

Meldingerne fra DMI lyder nemlig på blæsende fredagsvejr med frisk vind til kuling og vindstød af stormstyrke.

»Det blæser noget med en frisk vind til kuling fra vest og sydvest med kraftige vindstød,« lyder det fra vagthavende meteorolog Jesper Eriksen, som tilføjer, at vinden peaker i løbet af eftermiddagen – især i Nordjylland.

»I løbet af eftermiddagen skruer vi lige en tand op for vinden, og i Vendsyssel får de hård vind med vindstød af stormstyrke. Det bliver Skagen, der får det mest blæsende vejr i dag,« forklarer han.

I resten af landet lover meteorologen altså også en temmelig blæsende dag, som også bliver skyet over med regn i perioder.

»Det er næsten som efterår. Det er mere efterårsvejr, end forår,« siger Jesper Eriksen.

Op af dagen er der dog mulighed for »lidt eller nogen sol«, men også enkelte byger. Først i den nordvestlige del af landet.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fem og ni grader.

»Det er ikke noget at råbe hurra for,« konkluderer den vagthavende meteorolog og hentyder til, at et lavtryk og fronter med nedbør passerer over landet de kommende dage og giver nedbør, som både kan være med sne og slud.

Lørdag bliver ifølge DMI weekendens flotteste dag. Her aftager vinden, og der bliver mulighed for sol.

Søndag er der derimod lagt op til gråvejr med nedbør, som kan være med sne.

»Det bliver ikke så fedt vejr at være ude i søndag,« siger Jesper Eriksen.

Nattefrost er heller ikke på nogen måde et overstået kapitel, ligesom vi også stadig skal passe på glatte veje i morgentimerne.

Den gode nyhed er dog, at næste uge tegner til at bliver noget mere solrig. Temperaturerne vil dog stadig være til den kølige side.

Eller som DMI skriver som sin hjemmeside:

»Foråret er på vej, og træer og blomster springer ud. Men vintervejret har ikke helt tænkt sig at opgive sin kamp.«