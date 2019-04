Vi så det sidste sommer, da der kom nationalt afbrændingsforbud i Danmark. Rekordmange skovbrande.

Nu er der igen rigtig tørt over store dele af landet, og Beredskabsstyrelsen råder danskerne til at passe på, hvis der skal tændes åben ild i den tørre natur.

Ifølge DMIs tørkeindeks er der flere steder i landet mellem forøget og høj risiko for tørke, og så sent som søndag, udbrød der skovbrand i et større skovområde i Nordsjælland.

Beredsskabsstyrelsen har indkøbt mere materiel som forberedelse på en mulig kommende, varm sommer, hvor vi måske kan forvente flere brande.

GODE RÅD - Hold afstand - undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde - Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke - Vær opmærksom på børn og dyr - Vis hensyn, undgå at røgen generer naboer og omgivelser - Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet - Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes Kilde: Beredskabsstyrelsen

»Det er svært at spå, men der kan komme flere naturbrande, hvis det bliver så tørt som sidste år. Noget kan tyde på, at vi kan få en sommer som sidste år, hvis man kigger på vejret i april,« siger operativ chef ved Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Schou.

Maj, juni og juli i 2018 bød på et rekordhøjt antal naturbrande, viser tal fra Beredskabsstyrelsen.

I alt 2091 brande, hvilket er mere end tre gange så mange som gennemsnittet for perioden 2013-2017.

Beredsskabsstyrelsen har derfor blandt andet indkøbt mosespyd, flere termiske kameraer og nye brandpumper, så der kan komme kontrol over de eventuelle flere naturbrande i Danmark, lyder det fra den operative chef.

Og spørger man Vivian Kvist Johannsen, der er seniorforsker i skov, natur og biomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, vidner de varslede klimaforandringer om en fremtid med flere brande i et tørt Danmark.

»Hvis prognoserne for hvordan klimaet forandrer sig i Danmark, med tørke om sommeren og våde vintre holder stik, så forventer vi større risiko for naturbrande og skovbrande.«

Forskeren peger på, at lande som Spanien og Portugal i mange år har kæmpet med skovbrande i det tørre og varme vejr.

»Nogle klimaforskere mener, vi i Danmark kan få et klima, der minder om Spaniens. Holder det stik, så er der risiko for flere naturbrande.«