Stormen Otto er på vej mod Danmark, men når den rammer, er det ikke alle, der kan søge ly i deres eget hjem.

Beboerne i højhusene i Bellahøj Syd i København skal nemlig evakueres.

Det står klart, efter de her til morgen modtog en besked fra boligselskabet.

'Du og din husstand skal evakueres på grund af den kommende storm og skal i dag have forladt boligen senest klokken 18,' lyder det blandt andet.

Sådan lyder det blandt andet i sms'en fra KAB. Vis mere Sådan lyder det blandt andet i sms'en fra KAB.

Beboeren John Steen Johansen er ikke overrasket over beskeden, og han anerkender da også, at sikkerheden kommer først, men han er lidt træt af det.

Det skyldes, at beboerne i flere år har efterspurgt undersøgelser, som skal slå fast, om boligerne virkelig er så vindfølsomme, som boligselskabet KAB mener. Beboerne tror nemlig ikke på, at boligerne er i fare for at styrte sammen.

»Når de nu står her i morgen (kommunen og boligselskabet, red.), uden der forhåbentlig er faldet så meget som en undulat ned, så håber vi, at det kan være en påmindelse om, at det ville være en god idé at få det undersøgt,« siger han til B.T.

Det er da heller ikke første gang, at beboerne er blevet varslet på grund af storm.

Planen er, at beboerne i busser skal fragtes til hoteller. Men om det når dertil, er John Steen ikke helt sikker på.

»Lad os nu se, om den (stormen, red.) ikke når at aftage i løbet af dagen. Folk tager det meget roligt.«

Men hvis det når til en evakuering, kender han til flere beboere i bygningerne, som får brug for hjælp.

»Jeg kender til flere beboere, som vil få svært ved at forlade deres bolig, fordi de er dårligt gående, så der er flere, der ringer til boligselskabet og siger, at hvis de skal være ude senest klokken 18, så skal de have hjælp.«

»Det bliver på mange måder en interessant dag.«