Venedig, Pisa, Nyhavn og Rhodos. Det er blot et lille udpluk af de berømte turistdestinationer, dine børnebørn måske aldrig kommer til at opleve.

Det er efterhånden gået op for de fleste, at verden vil forandre sig. Klimaforandringerne er kommet for at blive. En ny rapport giver konkrete bud på, hvor anderledes verden ser ud, når vores børn og børnebørn bliver voksne.

Rapporten viser ifølge CNN, at vi om ganske få år i 2030 kan opleve et klima, der bedst kan sammenlignes med, hvordan jordens klima så ud for tre millioner år siden.

Dengang var jorden befolket af menneskeaber, den globale gennemsnitstemperatur var to til fire grader højere end i dag, og der var meget lidt is på den nordlige halvkugle.

Den italienske turistby Venedig blev i oktober ramt af massive oversvømmelser. Vand i gaderne kan blive et normalt syn i fremtiden, hvis vandstanden stiger som forventet.

Vandstanden var også cirka 20 meter højere, end vi ser i dag, viser rapporten fra Nelson Institute for Environmental Studies ved University of Wisconsin-Madison.

Så voldsomt kommer det ikke til at blive om 12 år. Men:

»Der er nogle karakteristika, der vil minde om det, vi så for tre millioner år siden,« siger Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer og direktør ved Nansen Centeret i Bergen i Norge.

Men klimaet er på vej op i gear som en bil, der er på vej ud på motorvejen.

Ridderborgen på Rhodos kan gå en usikker fremtid i møde på grund af stigende vandstand.

»Vi er oppe imod nogle kæmpe kræfter, og de er svære at standse igen,« siger Mernild.

Han sammenligner det med et andet køretøj.

»Det er ligesom med en lastbil. Man skal skubbe den med stor kraft for at få den i bevægelse, men man skal bruge lige så stor kraft på at stoppe den igen,« siger Sebastian Mernild.

Han spår, at vores børnebørn og oldebørn vil leve i en verden, der er mere ekstrem.

Specielt vandstanden vil være markant anderledes.

I år 2100, forudser klimamodeller, vil verdenshavene stå op til 1,5 meter højere end i dag på grund af afsmeltning af isen på de to poler.

»Der er en ting, der er sikkert, og det er, at klimaet vil ramme alle kystnære lande og landområder.«

Verdensberømte turistattraktioner som Det Skæve Tårn i Pisa, kanalerne i Venedig og Ridderborgen på Rhodos er i fare på grund af deres placering tæt på havet.

Det Skæve Tårn i Pisa ligger ved udmundingen af floden Arno. Turistattraktionen er i farezonen, hvis verdenshavene stiger som forventet

Men Danmark går ikke fri.

»Steder som Indre København, de flade områder i Vestjylland og mange byer, der ligger ud til vandet, bør overveje, hvad man vil gøre ved truslen om stigende vandstand,« siger Sebastian Merlind.

Han opfordrer politikere i hele verden til at sætte skub i klimasikringen, inden lastbilen for alvor kommer op i fart.

»Der er ingen tvivl om, at klimasikring er noget, man skal tænke ind på alle politiske niveauer, nationalt, internationalt og regional,« siger Sebastian Mernild.

Spørgsmålet i fremtiden bliver, om økonomisk trængte lande som Italien og Grækenland vil og kan afsætte store summer til klimasikring.

Den nye rapport fra Nelson Institute for Environmental Studies ved University of Wisconsin-Madison viser, at kommende generationer i 2150 vil leve i en verden, der bedst kan sammenlignes med et klima, der sidst blev set for 50 millioner år siden.

Dengang var de globale temperaturer op til 13 grader højere end i dag. Så galt går det næppe, men:

»Det er vigtigt at anerkende, at det vil være en markant anderledes fremtid,« siger ph.d-forsker Kevin D. Burke, der er hovedforfatter på den nye rapport.