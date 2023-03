Lyt til artiklen

FN kalder klimarapporten for den sidste advarsel.

Og godt ser det da heller ikke ud for klimaet, fortæller klimaeksperten Jesper Theilgaard, der igennem en årrække var kendt som meteorolog på DR.

»Der er selvfølgelig noget retorik i det. De siger hver gang, at det er sidste advarsel. Men på bundlinjen ser det skidt ud. Klimaet har det forfærdeligt,« siger han.

Ifølge FNs sjette – og sidste – rapport om klimaet vil der ved en temperaturstigning på 1,5 grader ske uoprettelige skader på naturen.

Klimatolog Jesper Theilgaard mener, at vi stadig har muligheden for at redde vores klima. Men det kræver vilje til at gøre det hos alle. Foto: Søren Breiting Vis mere Klimatolog Jesper Theilgaard mener, at vi stadig har muligheden for at redde vores klima. Men det kræver vilje til at gøre det hos alle. Foto: Søren Breiting

»Der vil kun gå få år, før vi når over de 1,5 grader. Det er gået meget hurtigt. Den gode nyhed er så, at vi kender løsningen på problemet. Nu handler det udelukkende om vilje,« siger Theilgaard, der siger, at vi alle skal handle på problemet nu.

»Det kræver vilje hele spektret rundt. Man kan altid pege fingre af politikerne, og på flere COP-møder har der da heller ikke været vilje til at gøre noget nævneværdigt. Hvis man stadig ligger under for eksempelvis en olielobby,« så kommer vi ingen vegne,« siger han.

Men politikerne kan dog ikke klare den alene, påpeger Theilgaard.

»Det kræver en holdningsændring hos både virksomheder, politikere og forbrugere,« siger han.

Den store udfordring er at få CO₂-kurven knækket.

»Udledningen af drivhusgasser skal ned, hvis det skal lykkes. Den er begyndt at flade lidt ud, men den skal simpelthen begynde at gå ned,« siger Theilgaard.

Lykkedes det ikke, venter der os en periode med både meget mere regn og meget mere tørke.

»Når temperaturen stiger frarøver vi livsgrundlaget for alt det, der er vant til, at klimaet er, som det er nu. Så vil alle organismer bevæge sig mod polerne for at finde lavere temperaturer. Det er selvfølgelig kritisk, når vi er ved at ændre betingelserne for alt liv,« siger Theilgaard, der trods de dystre forudsigelser dog bevarer optimismen.

»I og med at vi kender løsningerne på problemet, har vi også muligheden for at gøre noget,« siger han.