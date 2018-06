Lørdag eftermiddag skydes dette års Roskilde Festival i gang, og i år bliver det varmt. Rigtig varmt.

DMI har varslet hedebølge i den kommende uge, og selvom det umiddelbart kan lyde rart på en festival, så skal du også passe ekstra meget på dig selv.

Den ekstreme hede kan nemlig resultere i ubehag, hovedpine eller i værste tilfælde hedeslag, og særligt kan det på en festival være farligt, da festivalgæsterne ofte opholder sig udenfor, og da muligheden for at gå ind i et nedkølet rum sjældent er til stede.

»Man skal være opmærksom på sig selv. Man skal drikke godt med væske - vand, vel at mærke. Og så skal man huske solcreme og så vidt muligt opsøge skygge«, siger Janne Hansen, der er meteorolog i DMI.

Sundhedsstyrelsen er endnu mere konkrete og har opstillet en række konkrete råd, der skal sikre dig ikke at blive ramt af hedeslag:

Fakta Råd fra Sundhedsstyrelsen Ved meget høje temperaturer bør du holde dig indendørs på et sted med luftafkøling eller aircondition.

Have lyst, let og løstsiddende tøj på

Beskyt dig mod solen ved at opholde dig i skyggen eller bære en hat

Drik rigeligt med vand, også selvom du ikke føler tørst. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen især at være opmærksom på varmen, når du, som det ofte sker på Roskilde Festival, blander alkohol med den glohedende sol: 'Alkohol er vanddrivende, og det betyder, at risikoen for hedeslag er øget, når du drikker alkohol. Alkohol virker desuden bedøvende, og det øger risikoen for, at du ikke mærker de første symptomer på hedeslag,' skriver Sundhedstyrelsen på deres hjemmeside. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ansvaret ligger altså hos dig, når det kommer til at passe på dig selv, men du bliver også som festivalgæst hjulpet godt på vej af arrangørerne. Roskilde Festival har i år taget disse fem ekstra forbehold, der skal hjælpe gæsterne i det varme vejr: