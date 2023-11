Det er i bogstaveligt forstand en kold tid, vi lever i.

Og hvis du allerede nu går rundt og fryser, så kan du godt finde endnu en uldtrøje frem fra kommoden.

Det bliver nemlig ved et stykke tid endnu.

Den nye månedsprognose fra DMI tyder på, at der er både mere kulde og måske endda også sne på vej den kommende tid.

Kold luft strømmer ned over Danmark fra nord og giver snebyger i denne uge.

Det betyder, at ord som 'sne', 'spredte snebyger,' 'kulde' og 'frost' går igen i prognoserne.

Sidst på ugen nærmer nye lavtryk sig landet, og det betyder, at kulden bider sig fast, skriver DMI.

Af månedsprognosen fremgår det også, at næste uge – uge 49 – bliver en kold fornøjelse med »mulighed for sne eller snebyger i perioder, men også med lidt sol indimellem,« som langtidsmeteorolog Mette Zhang skriver.

»De tilhørende fronter nærmer sig landet fra vestlige retninger med mange skyer, sne, slud og regn, men det er endnu noget usikkert, om nedbøren rent faktisk trænger ind over landet, før fronterne går i opløsning.«

Når vi er kommet godt ind i december, tyder det imidlertid på, at vejret bliver knap så juleagtigt.

Uge 50 ser på nuværende tidspunkt ud til at blive en blandet fornøjelse med skyer, nedbør og blæst, og temperaturerne stiger til mellem to og otte grader om dagen.

Vejret sidst i december er mere usikkert, fordi der stadig er så længe til, understreger Mette Zhang, men at dømme efter prognosen, bliver det mere efterårsagtigt end juleagtigt.

»Alt i alt ser det derfor ud til, at vejret vil være præget af ustadigt og mild luft med regn og blæst, afbrudt af korte perioder med mere tørt og solrigt vejr med lidt køligere temperaturer,« skriver Mette Zhang.

Selvom meteorologen ikke er meget for at spå om vejret så langt som til uge 52 og uge 1, så skriver hun dog alligevel om udsigt til »mildt vejr med flere fronter, der passerer landet fra vest eller sydvest med regn og blæst.«

Ser vi samlet på de næste fire til fem uges vejr, kan det altså med Mette Zhangs ord sammenfattes således:

»Er man til kulde og sne, gælder det altså om at nyde vejret de kommende dage, for mere mildt og ustadigt vejr er på vej, og hvid jul er for nuværende ikke særligt sandsynligt.«