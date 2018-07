Der er gode nyheder på vej til dig, der har savnet regnen - i hvert fald hvis du bor på Bornholm.

Danmarks Meteorologiske Institut har nemlig udsendt en risiko-melding om kraftig regn på solskinsøen, hvor der fra tidlig morgen til sen aften er risiko for, at der stedvis kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer.

Årsagen er en frontzone, der lige nu ligger over landet fra det nordlige Jylland, ned over Sjælland og videre over til Bornholm. Frontzonen ligger stort set stationært over landet og trækker sig kun langsomt mod øst-nordøst, før den går i opløsning. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Janne Hansen.

»Der er nogle regn- og tordenbyger i den, som kan komme op over Bornholm og give noget kraftigt regn derovre,« siger hun.

På Sjælland og i Nordjylland forventes der ikke tordenbyger, men man kan lokalt få besøg af en byge.

»Og så trækker det sig ellers stille og roligt væk fra området,« forklarer Janne Hansen.

Værst bliver det derfor sandsynligvis på Bornholm.

»Det er endnu meget usikkert, men der er risiko for vedvarende, kraftig regn på Bornholm,« siger meteorologen.

Resten af landet får 'en pæn dag', når frontzonen har passeret.

»Så det er lidt en blandet landhandel.«

I Nordjylland forventes det at klare op i løbet af formiddagen, mens Sjælland vil have overskyet vejr og enkelte byger det meste af dagen. På Bornholm formodes opklaringen først at ske sidst på aftenen eller først på natten.

Fra klokken 18 ophører risiko-meldingen om kraftig regn dog på øen.

»For der virker det som om, at de kraftige tordenbyger dør lidt ud og trækker væk fra Bornholm,« forklarer Janne Hansen.

Hvis du er en af dem, der håber på mere regn, må du desværre væbne dig lidt med tålmodighed.

»Torsdag og fredag ser tørre ud. Det samme gør lørdag. Søndag og mandag kan der godt komme en enkelt byge, og så ser det ud til, at det bliver tørt og varmt igen,« fortæller meteorologen.