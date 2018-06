Det gælder om at passe ekstra på, hvis du bevæger dig udenfor onsdag for at nyde sommervejret. UV-indekset er nemlig højt.

Derfor er det vigtigt at huske solcremen, fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI - Klaus Larsen - til B.T.

»UV-indekset er oppe i det, vi kalder 'højt' på skalaen. Det betyder, at solen bider lidt kraftigere. At der lidt mere power på,« forklarer han.

Normalt er UV-indekset, der er et mål for intensiteten af den skadelige UV-stråling, i Danmark i sommermånederne højst cirka syv på skalaen. Onsdag er den allerede mellem 6-7 flere steder.

Fakta De fire solråd 1. SKYGGE

Flyt hyggen ind i skyggen mellem 12 og 15, hvis UV-indekset er 3 eller mere. 2. SOLHAT

Undgå at blive skoldet. Dæk bar hud til med tøj og hat, når solen står højest. 3. SOLCREME

Brug altid rigeligt med faktor 15 og husk, at lige meget, hvor meget du smører på, må du aldrig ligge og stege. 4. SLUK SOLARIET

De kunstige stråler øger markant risikoen for kræft i huden. Og jo yngre du er – desto mere udsat er du. Kilde: Kræftens Bekæmpelse, cancer.dk

»Så vi skal sørge for at passe på i dag, hvis man er ude i solen,« fortæller Klaus Larsen.

»Det kommer dog også lidt an på ens hudtype, hvor kraftigt solstrålerne bider, men generelt skal man huske at beskytte sig en del,« tilføjer han.

Onsdagens vejr med 25 til 28 grader de fleste steder, få skyer og manglede fugt i luften har været med til at skubbe UV-indekset op. Og fordi det varme sommervejr fortsætter den næste uges tid, vil det fortsætte med at være højt.

»Det gør det helt sikkert,« siger Klaus Larsen.