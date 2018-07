Jorden bliver onsdag ramt af det sjældne naturfænomen fuld måneformørkelse eller 'blodmåne'.

Blodmånen kan ses over det meste af kloden i løbet af onsdag aften dansk tid, og fra kl. 21.16 vil man kunne se den ferskenrøde måne på den danske nattehimmel.

Rødmen sker, fordi det kun er månens langstrålende røde lys, der kan trænge gennem atmosfæren under en måneformørkelse.

Blodmånen vil kunne opleves i en time og 43 minuttter og bliver dermed den længst varende af sin slags i det 21. århundrede.

Den såkaldte blodmåne - fuld måneformørkelse - sker kl. 21.16 i nat. Foto: ROBYN BECK Vis mere Den såkaldte blodmåne - fuld måneformørkelse - sker kl. 21.16 i nat. Foto: ROBYN BECK

Herunder kan du se en lille grafik over måneformørkelsen.

Den viser, blandt andet at måneformørkelsen sker, da jorden blokerer for solens lys, som månen på normal vis reflekterer. Derudover kan du se, hvilken tid månen begynder sin formørkelse (penumbra) og er under fuld formørkelse (umbra).

Nederst i grafikken kan du samtidigt se, hvor i verden man kan se formørkelsen.