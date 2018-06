Lørdag lød meldingen fra DMI, at der falder en smule regn i den vestlige del af landet søndag. Den spådom ser ud til at holde stik. Vi skal dog også regne med, at der også kommer bulder og brag i form af tordenvejr.

Vagthavende meteorolog Frank Nielsen fortæller til B.T., at regnen hovedsageligt kommer til at ramme den vestlige del af landet. Nogle steder i Jylland er folk vågnet op til våde vinduer og græsplæner. Det sker efter tørkelignende tilstande i landet.

»Her til morgen og formiddag er der flere byger rundt omkring i landet vest for Storebælt. Det kan godt være, vi får et lille ophold fra regnvejret, men så begynder det formentlig igen i eftermiddag og i aftentimerne,« siger Frank Nielsen.

Når regnen vender tilbage, bliver den ledsaget af tordenbyger.

»I aften og i nat kan der også være nogle lokale regn- og tordenbyger i Nord- og Østjylland.«

Temperaturen kommer til at ligge på mellem 22 og 25 grader øst for Storebælt, og bornholmerne kan se frem til at få det varmest i dag. Vest for Storebælt kommer temperaturen formentlig til at ligge på mellem 18 og 20 graders varme.

Frank Nielsen forventer, at vi får mellem 1-5 mm. regn i løbet af søndagen, men lokalt kan der falde mere.

Der er en lille risiko for, at der kommer en større mængde regn i den vestlige del af kongeriget. DMI har foreløbigt ikke valgt at udsende et varsel, da man ikke mener risikoen for eksempelvis et skybrud er stor nok.