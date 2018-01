Selv om vejrudsigterne flere steder pegede på sne natten til tirsdag, er det ikke hverken sne eller is, der volder problemer for bilisterne tirsdag morgen.

Det er såmænd vand.

»Der er meget vand på vejene, og det giver risiko for aquaplaning mange steder i landet. Det er ikke specielt farligt, så længe man bare kører efter forholdene,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet, Søren Koch.

DMI melder om særlig risiko for glatte veje i Midt- og Vestjylland, i Hanstholm, på Bornholm samt i dele af Jammerbugt, Hjørring, Tønder og Aabenraa Kommune.

Derudover fraråder Vejdirektoratet, at man kører over Øresundsbroen i lette og vindfølsomme køretøjer. Vejdrektoratet forventer dog, at det er forsvarligt at passere broen igen i løbet af morgenen.

På E20 Øresundsbroen, frarådes det at passere broen i høje og lette køretøjer, grundet kraftig blæst. Vinden forventes at aftage tirsdag morgen. #dktrafikinfo. — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 16, 2018

Natten til tirsdag frarådede Vejdirektoratet også at passere Storebæltsbroen i lette og vindfølsomme køretøjer. Den advarsel blev ophævet kort før klokken 5.