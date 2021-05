Lige nu er der al mulig grund til at nynne »Kom maj du søde milde«, men det bliver desværre nok ved brummeriet i en rum tid.

Der er nemlig hverken særlig meget sol eller varme i vejrudsigterne fra DMI den kommende tid.

Vagthavende meteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, betegner sågar situationen lige nu og de næste mange dage som »stabilt køligt vejr.«

»Der er ikke noget, der ligner et godt højtryk i nærheden,« siger han og forklarer, at man skal langt ned i Sydeuropa for bare at finde 20 grader, eller til Østeuropa for at komme i nærheden af de 25.

Meteorologen vil glæde sig til, at gå hjem fra nattevagten og sove, mens der endnu kommer regn over landet. Når han stå op i eftermiddag, kan han sammen med mange andre glæde sig over, at det er tørt vejr med lidt sol.

Se regnen på https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/HIAoDQrthn — DMI (@dmidk) May 12, 2021

Til gengæld melder han om beskedne temperaturer og »perioder med regn.«

»Vi får ingen tørvejrsdage i den kommende tid. Vi får regn hver dag de næste ti dage.«

Set i den sammenhæng bliver onsdag faktiske den tørreste i denne uge, trøster han.

»Der kom en pæn sjat i løbet af natten, men i dag bliver det kun til omkring en millimeter. Der kan også godt komme lidt sol,« siger han og fremhæver Bornholm som et positivt særtilfælde.

Solskinsøen kan nemlig nærme sig 20 grader. Resten af landet må nøjes med mellem 11 og 15 grader.

»Vi andre får et stort kedeligt skydække ind over os. Der skal nok komme lidt huller i det – især i den sydlige del af landet, mens det i den nordlige del af landet ser lidt hårdere ud.«

Så du kan altså godt vente lidt med at hive shorts og sommersandaler ud fra skabet.

»Det er bare på med frakken,« lyder rådet fra Klaus Larsen.