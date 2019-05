Danskerne kan godt finde paraplyerne og regntøjet frem, for denne uge bliver i regnvejrets tegn.

»Der kommer vand til haverne i denne uge, kan jeg afsløre,« siger Mette Wagner, vagthavende ved DMI, da B.T. fanger hende over telefonen mandag morgen.

Ifølge vejrudsigten skal man sætte pris på det fugtige, men ellers tørre vejr, der præger landet først på dagen mandag, for henover eftermiddagen begynder regnvejret at sætte ind flere steder i landet.

»Vejret starter som lidt af en rodebutik med lidt fra hver hylde, hvorefter det vil klare lidt op i løbet af dagen, men til eftermiddag vil der komme byger i den centrale og nordlige del af Jylland og i Nordsjælland,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Natten til tirsdag vil regnen rigtig bryde ind, så tirsdag og onsdag bliver nogle våde dage i det meste af landet med både byger og regn, som kan være ledsaget af torden.«

Torsdag ser det til gengæld ud som om, at sjællænderne kan ånde lettet op. I hvert fald for en kort periode. Dagen begynder nemlig med tørt vejr på Sjælland, mens der vil være skyer og regn i Jylland. Henover torsdagen vil regnen dog også langsomt bevæge sig mod Sjælland.

Fredag bliver også en våd omgang, mens vejret lørdag og søndag tilsvarende vil være ustadigt med byger hist og pist.

»Det er ikke den mest positive vejrmelding, men til gengæld er der i denne uge mulighed for, at græsset kommer til at gro,« siger Mette Wagner.

Temperaturerne i denne uge vil ligge på 17-22 grader mandag og tirsdag, mens de vil falde til 15-20 grader fra onsdag af.