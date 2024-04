Spørger man meteorolog Marie Timm fra DMI om, hvordan vejret kommer til at være her i weekenden, lyder svaret, at det er »som en pose blandede bolsjer«.

»Hvor man aldrig ved, hvilken vejrtype der rammer én.«

Det forklarer hun i en vejrkommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

»Nogle vil opleve et par dage med sol, mens andre får fornøjelsen af byger – lørdag kan de være med hagl og torden,« fortæller Marie Timm blandt andet.

Det skyldes, at der hen over weekenden strømmer kold luft ind over os.

Både nede ved os, men også højere oppe i atmosfæren.

»Dette giver gode forhold til, at bygerne kan vokse sig store og derved når højere op i atmosfæren. Jo højere skyerne vokser sig, jo koldere er toppen af skyen også. Når disse forhold er til stede, kan vi opleve kraftige byger med hagl og torden,« forklarer meteorologen i sin vejrkommentar.

Det kan samtidig give os nogle nætter med nattefrost og glatte veje.

Kigger vi frem mod søndagens vejr, ser det dog ifølge Marie Timm »mere stabilt« ud, hvilket betyder, at der kommer færre byger.

De byger, som kan ramme lokalt, bliver af den grund også knap så intense, lyder det.