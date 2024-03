Du kan godt glæde dig til en weekend med pæne temperaturer og kig til solen.

Men du må samtidig også regne med, at du kan komme til at fryse om natten.

Det er skyerne - eller måske nærmere manglen på samme - der spiller ind på den front. Det forklarer meteorolog Andy L. Ahumada i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside fredag morgen.

Mens vi fredag står til at kunne få fem til ti graders varme i dagtimerne, kan vi lørdag og søndag nå op på syv til tolv grader.

»De kommende dage byder på et mix af skyer og sol, men kun lidt regn. Kombineret med, at lun luft trækker op over landet fra retninger omkring syd, giver det gode muligheder for pæne temperaturer, når solen kommer frem,« forklarer Andy L. Ahumada.

Dog vil kyster med pålandsvind få det lidt køligere, da havvandet er koldt.

Selvom det er lækkert med kig til solen om dagen, så vi rigtig kan mærke varmen, så forholder det sig lige omvendt om natten.

Der betyder et sparsomt skydække ifølge meteorologen, at temperaturen falder.

»Skyer virker nemlig som en dyne om natten. Når skyerne er fraværende om natten, slipper der meget energi ud til verdensrummet, og dermed kan temperaturen falde meget. Det giver så øget risiko for ikke kun nattefrost, men også for tågedannelse,« forklarer Andy L. Ahumada i sin vejrkommentar.