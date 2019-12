Knap 30 mand fra brandvæsnet, beredskabsstyrelsen og Thisted kommune har lillejuleaften kæmpet for at undgå oversvømmelse.

Siden klokken 10 mandag formiddag har de gjort alt, hvad de kunne for at undgå, at Tingstrup Sø løber over sine bredder og oversvømmer Thisted by og de omkringliggende kolonihaver. Det skriver TV Midtvest.

En 300 meter lang strækning rundt om søen er i løbet af dagen og aftenen opdæmmet ved hjælp af sandsække og mobile opdæmninger.

Ironisk nok er søen anlagt for at forebygge netop oversvømmelser, men den massive regn i de seneste måneder, har sat søen på en hårdere prøve, end den kunne klare. Derfor kæmper lokale nu mod vandet.

Har du billeder af det oversvømmede område, så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

Ifølge lokale målinger er der siden august måned faldet omkring 700 mm i området.

Selvom julen står for døren, er kampen mod vandmasserne langt fra afblæst, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Lars Enevoldsen til TV Midtvest.

»Vi skal være her hele aftenen og nogle skal også være herude i nat for at holde øje med det,« siger han.

Endnu tør indsatslederen heller ikke love, at mandskabet kan holde fri juleaften.