Sneen fyger ned, biler dytter af hinanden og folk stiger ud ad bilen i midten af vejkryds og diskuterer situationen i afmagt.

En ambulance, der har sat gang i sine blå blink, kæmper for at få lov til at krydse gaden, der er fyldt med stillestående personbiler.

Sådan ser det ud på Aalborg mest trafikerede vej, Vesterbro, onsdag eftermiddag.

Snestormen har fortsat uden stop i timevis, og de tykke lag sne gør det surt at gå, cykle og køre fra A til B.

Tidligere på dagen meldte DMI ud, at man onsdag ville forvente mellem 10 og 20 centimeter sne.

Nordjyllands Trafikselskab har tilmed stoppet alle buslinjer i Thy og Mors resten af dagen.

»Vi oplever generelt store driftsmæssige udfordringer i øjeblikket,« siger Mette Henriksen, der er pressechef for Nordjyllands Trafikselskab.

I vejkanten langs Vesterbro ligger der efterhånden flere centimeter sne, mens fodgængerfelterne og vejene er dynget til i glat slud.

Snestormen forventes at fortsætte hen ad dagen.