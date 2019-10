Mens mange af tirsdagens udsigter for ugens vejr havde fokus på det voldsomme blæsevejr, der rammer landet i weekenden, blev torsdag nærmest overset.

Men dagen i morgen (torsdag) bliver noget nær definitionen på talemåden 'stilhed før stormen'.

For selvom kalenderen nærmer sig november med hastige skridt, så ser det ud til, at torsdag bliver en rigtig, rigtig lun efterårsdag.

Ifølge TV 2's meteorolog bliver det sågar så varmt torsdag, at vi kan risikere at slå varmerekorden på 19,1 grader.

Helt så overbevist er DMI dog ikke, men varmt, det bliver det.

»19,1 grader er lige lovligt optimitisk, men det er rigtigt, at vi får en varmfront ind over landet i nat,« siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI.

Ifølge hende vil de fleste steder i landet få temperaturer på op mod 15-17 grader.

Lave skyer og dis er årsagen til, at DMI ikke tror på TV 2's udmelding om en mulig ny varmerekord.

»På denne årstid kommer der ikke så meget sol igennem, så varmen holder sig fra jorden, men det bliver afgjort lunt,« siger Bolette Brødsgaard.

Og det er som skrevet med at nyde vejret torsdag, inden vejret skifter i weekenden.

Natten til lørdag bevæger der sig nemlig et voldsomt blæsevejr ind over landet.

»Der kommer et lavtryk, som kan få vindstød af stormstyrke, så det bliver ubehageligt og betyder, at man skal være ekstra opmærksom,« siger meteorologen og påpeger, at det også bliver en regnfyldt affære i weekenden.



Det er især nordjyderne og området omkring Skagen, der risikerer at blive ramt af kraftige vindstød lørdag.