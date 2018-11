Tre store asteroider vil flyve forbi jordkloden på lørdag med 20 til 40 kilometer i sekundet, oplyser Nasa.

Dansk professor forklarer, at asteroiderne i astronomi-sprog kommer så tæt på jorden, at de vil flyve forbi mellem månen og jorden med enorm fart.

Men der er ingen grund til at frygte Armageddon.

De tre asteroider, der er mellem 13 og 30 meter i diameter, vil flyve forbi jordkloden i en afstand af mange hundrede tusinde kilometers.

Den af asteroiderne, der kommer tættest på jorden, vil brage forbi 341.000 kilometer fra os her på jorden.

Men det er faktisk rigtig tæt på, når der er tale om rummet, hvis man spørger John Leif Jørgensen, professor i rumfartsteknologi ved DTU.

»Det kalder man på astronomi-sprog meget tæt på, og det er uhyggelig tæt på,« siger han og fortsætter:

»Den her går så tæt på, at den går mellem jorden og månen. Så set i forhold til solsystemet er den meget, meget tæt på. Men den er jo samtidig dejlig langt væk,« siger professoren.

Og det kommer til at foregå med en fart, der er svært for os her på jorden at forstå.

»De brøler forbi jorden med ekspresfart omkring 108.000 kilometer i timen,« siger John Leif Jørgensen og giver det udsagn lidt perspektiv.

»Det er fem gange hurtigere, end rumfartøjer flyver.«

Den første asteroide flyver forbi jordkloden lørdag klokken 15.03 dansk tid, 16 minutter senere flyver den anden forbi, og omkring klokken 19 svæver den sidste af de tre asteroider forbi jorden, skriver Mirror.

Det vil være muligt at se asteroiderne, der flyver med en fart på mellem 20 og 40 kilometer i sekundet, hvis man har det rette udstyr, men de færreste vil bemærke det, siger John Leif Jørgensen fra DTU Space.

Og det skal vi være glade for.

Hvis den største af asteroiderne med en diameter på omkring 30 meter ramte jorden, ville det være en frygtelig katastrofe.

Det ville svare til 10 gange den bombe, USA kastede over den japanske by Hiroshima i slutningen af Anden Verdenskrig, forklarer DTU-professoren.

»Det ville ikke være godt for os, det ville ende rigtig skidt for alle, der bor i København,« siger han og slutter af med at forsikre om, at der ikke er noget at frygte.

»Den her er behageligt langt væk. Den rammer meget forbi. Hvis vi var en skydeskive med jorden i midten, så ville den ramme langt fra skiven,« siger John Leif Jørgensen fra DTU Space.