Det har været nogle kaotiske døgn for Dragan Sljivic, der ejer Svostrup Kro ved Gudenåen i Silkeborg, som er hårdt ramt af det regnvejr, der hærger Danmark.

»Der har lige været lidt panik, fordi der begyndte at komme vand bag fra Grauballe Bakker, så vi skulle både håndtere det vand, der kom ind på bagsiden af kroen, og det, der kom forfra fra Gudenåen,« fortæller Dragan Sljivic, som ikke har fået ret mange timers sammenhængende søvn de sidste par dage.

Fredag blev gulvet i et af den historiske kros største værelser oversvømmet, fordi presset fra Gudenåen blev så stort, at den midlertidige pumpe, som Dragan Sljivic har installeret, ikke kunne følge med.

Han har både investeret i pumper og såkaldte water tubs for at beskytte den populære kro mod vandmasserne. Kroen er fuldt booket i weekenden, men når de sidste gæster er checket ud søndag, lukker Svostrup Kro for nye overnatninger de følgende fire dage, fortæller Dragan Sljivic.

Den historiske kro Svostrup Kro kæmper mod vandmasserne. (Privatfoto: Dragan Sljivic) Vis mere Den historiske kro Svostrup Kro kæmper mod vandmasserne. (Privatfoto: Dragan Sljivic)

»Det ser ud, som om regnen fortsætter, og jeg skal tage stilling til, om vi eventuelt skal installere nogle større pumper, og det skal vi selvfølgelig gøre uden at forstyrre gæsterne,« siger den hårdt prøvede kroejer, der også ser frem til et par rolige nætter.

Han understreger, at restauranten har åbent, som den plejer, og at det betyder meget for ham at se, hvordan folk trodser regnen og kommer og spiser på Svostrup Kro.

»Man skal endelig ikke tro, vi har lukket. Man kan komme ned og spise, og vi gør alt, hvad vi kan, så vores almindelige drift ikke stopper,« siger han.

Dragan Sljivic er langt fra den eneste, der kæmper mod vandet i Danmark i disse dage.

(Privatfoto: Dragan Sljivic) Vis mere (Privatfoto: Dragan Sljivic)

Og selv om situationen er ud over det sædvanlige, så skal vi begynde at indrette os efter, at oversvømmelserne kommer hyppigere.

Det fortæller Hans Jørgen Henriksen, der er seniorrådgiver ved GEUS, som rådgiver Klimaministeriet.

»Hvis vi kigger tilbage på de sidste 100 år, er der kommet mere vand i vintermånederne. Det regner mere, og det skaber nogle problemer, vi er nødt til at forholde os til,« fortæller Hans Jørgen Henriksen.

Han forklarer, at det generelt ser ud, som om klimaet udvikler sig sådan, at det bliver mere vådt om vinteren og mere tørt om sommeren.

Den voldsomme regn har fået Gudenåen til at gå over sine bredder. (Privatfoto: Dragan Sljivic) Vis mere Den voldsomme regn har fået Gudenåen til at gå over sine bredder. (Privatfoto: Dragan Sljivic)

»Det betyder, at vi kan opleve mellem 20 og 100 procent mere afstrømning i vintermånederne i gennemsnit. Når der samtidig er stigninger i grundvandet, så virker drænene ikke, og det kan give oversvømmelser,« fortæller Hans Jørgen Henriksen.

Risikoen for oversvømmelser påvirkes også af vind- og havniveau, og vi får i fremtiden brug for nogle bedre overvågningsværktøjer, der ser på, hvordan de forskellige områder virker sammen.

»På den måde vil man bedre kunne indrette et beredskab, så vi er forberedt og kan træffe forholdsregler,« siger Hans Jørgen Henriksen.

I sidste uge har jyder og fynboer flere steder kæmpet en ulige kamp mod oversvømmelserne, der blandt andet har lukket veje, sprængt et dige i Ribe og druknet en kolonihaveforening i Holstebro i vand.

Vandet i Storåen får vandet til at stige i Holstebro by. Foto: Morten Stricker Foto: Morten Stricker Vis mere Vandet i Storåen får vandet til at stige i Holstebro by. Foto: Morten Stricker Foto: Morten Stricker

Og hvis vi ikke bliver bedre til at forudsige, hvornår oversvømmelserne sker, kan vi godt forberede os på, at vi oftere og oftere står i en situation, hvor vandmasserne forårsager skade, fortæller Hans Jørgen Henriksen.

»Klimaforandringerne er en gamechanger. Det kommer til at påvirke mange ting, og det skal vi finde nogle løsninger på.«

Det har kroejer Dragan Sljivic også indset, og han er derfor taknemmelig for, at kræfter i lokalområdet har startet en indsamling: 'Bevarelse af Svostrup Kro'.

»Der bliver samlet penge ind, som skal bruges til at klimasikre kroen, når vandet engang begynder at trække sig tilbage,« siger han.