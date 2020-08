Nåede du ikke på stranden lørdag, så er der stadig gode muligheder søndag, hvor også Danmarks populære krimiforfatter Jussi Adler-Olsen kan se frem til fint fødselsdags-vejr.

August måned blev lørdag skudt i gang med masser af sol og varme i de fleste steder af landet. Søndag bliver noget køligere - særligt i det vestjyske - men det er stadig med temperaturer over de 20 grader, fortæller vagtchef ved DMI, Bolette Brødsgaard til B.T.

»Søndag starter ikke så pænt. Vi får en koldfront, der giver lidt køligere luft og flere skyer om morgenen. Men så kommer der opklaring til hele landet i løbet af eftermiddagen. Det bliver varmest østpå, på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm med 20-23 grader.«

Så hvis man fx gerne vil på stranden, hvor det så bedst?

»Så er det nok på Sjælland efter frokost, når skyerne er væk.«

Er der nogen steder på Sjælland, der bliver særligt godt?

»Det er faktisk hele Sjælland, men ellers nok det vestlige Sjælland, ligesom det også bliver fint på nordkysten, hvor der ikke er ret meget vind.«

Søndag bliver krimiforfatter Jussi-Adler Olsen 70 år. Han skriver i en SMS til B.T., at han skal fejre den store dag i Rørvig med familie venner.

Jussi Adler-Olsen fylder 70 år. Foto: Simon Skipper Vis mere Jussi Adler-Olsen fylder 70 år. Foto: Simon Skipper

Ifølge Bolette Brødsgaard kan også han se frem til fint vejr.

På DMI's hjemmeside viser prognosen fra Rørvig, at Jussi-Adler Olsen nemt - og her håber vi ikke, at vi jinxer noget - kan invitere sit selskab ud i haven, da den nordvestsjællandske ferieby hele eftermiddagen byder på solskin og over 20 grader.

Først ved 22-tiden kan de forvente lidt regn

Hvor meget kommer det generelt til at regne søndag?

»Ikke ret meget. Der kommer lidt, også her i nat så man måske vågner op til lidt vandpytter, men ellers er det ikke noget særligt,« forklarer Bolette Brødsgaard.

På den helt lange bane - kan man allerede nu se, hvad chancen er for, at vi får en hvid jul?

»Haha, nej det kan man desværre ikke.«

Hvornår kan man det?

»Jeg tror, vi skal hen i oktober og november. Vi har en sæsonprognose på hjemmesiden, der bliver opdateret en gang om måneden, men det er stadig meget usikkert.«