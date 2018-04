Torsdag kan Danmark blive ramt af årets første sommerdag.

For første gang i 2018 kan temperaturen visse steder i landet nå op over 25 grader, og det er meget usædvanligt, at det sker så tidligt på året, fortæller DMI.

»Torsdag bliver det nogle steder i landet helt fantastisk vejr. Vi bliver passeret af et højtrykscenter, og det gør, at vi få varm og lun luft kastet lige i hovedet. I den sydlige del af Jylland, vil det være på fuld plus og her kan temperaturen ramme over 25 grader i midten af det jyske,« siger Frank Nielsen, der er vagthavende hos DMI.

Varmen vil også ramme andre steder i landet, oplyser vagtchefen.

»I den øvrige del af Danmark vil temperaturen nå 20 til 22 grader, men det er jo også fantastisk,« siger Frank Nielsen.

Det er meget usædvanligt, at den første sommerdag allerede rammer 19. april.

Sidst Danmark havde en dag over 25 grader i april, var i 2007, og i gennemsnit kommer der kun en sommerdag i april hver 12. år, skriver TV 2.

Hvis sommerdagen kommer i morgen, torsdag, vil det være den tidligste af slagsen i 54 år.

Men vejret bliver måske alligevel ikke kun fryd og gammen torsdag. Den varme luft kan nemlig skabe dis, fortæller Frank Nielsen.

»Udfordringen med vejret på torsdag bliver, at den lune luft, der kommer til at opholde sig over det kolde vand, kan danne noget tåge ude over havet, særligt over Kattegat, Skagerak og Østersøen. Den tåge, er der altid fare for, kan drive ind over land, og så vil det altså ikke blive over 20 grader,« siger han.

Frank Nielsen oplyser, at der særligt er fare for, at dette sker i Nordsjælland, Øresundsområdet, det nordlige Jylland og Bornholm.