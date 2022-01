Stormen Malik har meldt sin ankomst ved de danske kyster, og i Seden Strandby ved Odense Fjord er en flok beboere i fuld sving.

Sandsække skal fyldes, og hjem skal sikres.

»Vi er gode til at hjælpe hinanden herude, og det er alle, der kommer. Det er ikke kun dem, hvis huse er i risiko for at blive ramt af vandet,« siger Jane Marie Jegind, der er beboer i den lille landsby ved fjorden.

Seden Strandby, der ligger lige i udkanten af Odense, er notorisk skidt stillet, når der er varsling om forhøjet vandstand.

Odense Kommune har kørt sand ud, som beboerne nu er i gang med at fylde i sække. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Derfor bliver der knoklet lørdag eftermiddag.

»Vinden tager til, så jeg er bare lige hjemme for at sikre en krukke, og så skal jeg afsted igen,« siger Jane Marie Jegind.

Hendes hus er ikke et af dem, som forventes at blive ramt af vandet, men derfor påvirker situationen hende alligevel.

»Det er skrækkeligt at se, hvordan ens naboer frygter for deres hjem og deres ting. Og især de ældre beboere, der har brug for pleje, er jo ekstra nervøse,« siger hun.

Ude ved fjorden arbejder de sammen, men derfor ville Jane Marie Jegind og de andre gladeligt tage imod en ekstra hånd.

»Vi føler nok meget, at det er det lille samfund, der stimler sammen, hvor vi godt kunne have brugt mere hjælp fra det store samfund. Vi er jo ikke skyld i, at der er øget vandstand. I hvert fald ikke alene,« lyder det fra husejeren.

Det seneste, man har hørt om varsler ude i boligområdet, er en forøget vandstand på 1,88 meter.

»Det er selvfølgelig noget, der skaber bekymring, for det er jo begrænset, hvor meget man kan sikre, og også hvor højt man kan bygge diger,« siger Jane Marie Jegind, som uddyber:

»Lige nu er der nogen, der kører rundt og tjekker alle husene for at se, om der er godt nok dækket af. Om der er nok sandsække.«

Stormen Malik tager for alvor til lørdag eftermiddag, og den øgede vandstand kan blive et problem i løbet af stormens første dag eller sågar søndag.

»Der er ingen tvivl om, at vi er gode til at hjælpe hinanden i Seden Strandby, men vi joker også med, at det kunne være rart at mødes med et glas vin i hånden og ikke en skovl og en sandsæk.«

Jane Marie Jegind fortæller, at folk i området bliver i deres huse frem for at søge hen til højere liggende steder. På den måde er man klar, hvis der skal reddes ting, når effekterne af Malik rammer byen ved fjorden.