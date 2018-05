Et højtryk tæt på Danmark vil give dejlige varme temperaturer og masser af sol i maj måned.

Det skriver DMI i deres månedsprognose for maj.

»Vi kan nyde masser af solskin, svage vinde og behagelige temperaturer op omkring 20 grader,« siger meteorolog Martin Lindberg til DMI om den kommende weekend og næste uge.

Ved kysterne med pålandsvind kan temperaturen ligge mellem ni og 14 grader i næste uge, men lokalt - særligt i Sønderjylland - kan termometeret vise hele 25 grader og blive en regulær sommerdag.

Foto: Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

DMI har samtidig kigget længere frem til uge 20, der også virker lovende.

»Et højtryk over eller lige vest for Skandinavien ser ud til at dominere vejret. Det giver os i så fald masser af sol og mest tørt vejr og 20 grader. Et par svage koldfronter kan dog passere landet, men samlet set ser ugen ud at blive noget varmere og tørrere end normalt,« siger Martin Lindberg til DMI.

Overordnet set bliver maj mere tørt og varmere end normalt.

Sommerdag sidste år

Sidste år blev Danmark også ramt af en sommerdag i maj, da temperaturen ramte 26,7 grader Kristi Himmelfartsdag. Maj 2017 endte med en gennemsnitlig temperatur på 12,2, en samlet mængde nedbør på 33 millimeter og 245 solskinstimer. Den laveste temperatur lå på minus 2,2.

Sommer på Brøndby strand. Foto: Niels Ahlmann Olesen Sommer på Brøndby strand. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det højeste, der er målt i maj i Danmark, er 32 grader, mens det laveste er minus otte.

Det varmeste gennemsnit for maj var i 1889, på 13,8 grader, mens den koldeste maj er fra 1902 og ligger på 8,1 grader.