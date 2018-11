Når kroppen fryser i vintertiden, så skal man tisse mere. Det er ihvertfald en sejlivet myte.

Men er det fup eller fakta? Vi har spurgt lektor Charlotte Melin Sørensen fra Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, hvad der er op og ned i sagen, der snart kan blive aktuel med vinterens ankomst.

»Når vi fryser, så trækker blodkarrene i arme og ben sig sammen for at føre blodet ind til midten af kroppen, hvor alle de vigtige ting som hjerte og nyre er,« siger hun.

Her beskytter blodet de livsvigtige organer mod kulden, der omkranser kroppen.

Det får blodtrykket til at stige, og det får hjernen til at reagere.

Den sender signaler til nyren og beder den om at danne mere urin.

Men hvordan hænger blodtryk og urin sammen?

Når der dannes urin, bliver der trukket vand ud af blodet i kroppen.

Det er med til at sænke blodtrykket, fordi der er mindre blod, der skal pumpes rundt i kroppens blodkar.

»Og det betyder simpelthen, at man kommer til at tisse mere,« siger Charlotte Melin Sørensen.

Hun forklarer, at selvom det kan være generende, at man tisser mere, så er funktionen faktisk vigtig for at beskytte de centrale organer i kroppen.

»Det er en fin mekanisme, der gør det, den skal, for at beskytte de vitale dele.«

Og hvad er så løsningen? Ja, det er ikke bogen om raketvidenskab, man skal slå op i:

»Hvis du har varmt nok tøj på, så du ikke fryser, så trækker karrene sig ikke sammen.«

Charlotte Melin Sørensen fortæller, at et andet velkendt element fra kuldesæsonen er en del af samme mekanisme i kroppen.

»Hvis man har haft rigtig kolde fingre, og man så får varmen igen, så får man en snurrende fornemmelse, når blodet begynder at løbe ud i fingrene igen. Så alle har oplevet det, måske uden at vide, hvad de har oplevet,« siger hun.