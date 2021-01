DMI har lovet sne til det meste af landet onsdag, men der er store regionale forskelle på, hvor meget sne, der kommer, og hvornår den falder.



Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt til B.T.



I morgen- og formiddagstimerne faldt sneen i det nord- og nordøstjyske.

I resten af landet begyndte nedbøren som regn eller slud først på dagen.