Hvis du har været i byen, er gået en tidlig tur med hunden, har taget en morgenløbetur eller måske har været forbi bageren efter friske rundstykker, så har du nok bemærket det.

Det er koldt derude. Iskoldt.

»Stedvis er temperaturen helt nede på fem minusgrader,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen.

De fleste steder ligger termometrene og balancerer omkring frysepunktet, og døgnets koldeste temperaturer kommer faktisk lige efter solopgang.

Det kolde forårsvejr betyder også, at du skal pass på i trafikken først på dagen.

»Der vil være rimglatte veje til ud på formiddagen,« siger Jesper Eriksen og tilføjer, at det gælder for hele landet.

Især hvis du skal køre igennem skovområder eller andre områder, som ligger i skygge, skal du være opmærksom, idet vejene her kan være glatte, selv efter at rimfrosten er forsvundet på de åbne strækninger efter at solen har fået fat.

Og dermed kommer vi til dagens gode nyhed rent vejrmæssigt.

»Det bliver en flot dag med megen sol over hele landet,« lover Jesper Eriksen.

Midt på dagen kommer temperaturen op på mellem tre og syv grader, så lunt bliver det måske ikke. Til gengæld bliver vinden kun svag til jævn.

Som du kan se herunder er der ikke de store forskelle på, hvordan vejret udarter sig i landets fire største byer, men helt ens bliver denne søndag dog ikke i de fire byer:

København og Odense

»Der kommer perioder med lidt skyer, men perioderne med sol vil være længere,« siger Jesper Eriksen.

Temperaturer op til omkring seks grader.

Aarhus

Aarhusianerne får en flot dag med høj sol på himlen. Temperaturer op til seks grader og svag til jævn vind.

Aalborg

»Fra morgenstunden kan der være stedvis være rimtåge i Aalborg og resten af Nordjylland,« siger Jesper Eriksen.

Når den letter i løbet af morgenen bliver vejret flot og solrigt, præcis som i Aarhus.