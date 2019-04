De seneste tre nætter har termometeret rundet fem minusgrader i nattetimerne, men den kommende nat bliver endnu koldere.

Natten til lørdag kan vi nemlig nå helt ned på minus otte grader - og det er meget usædvanligt for årstiden.

Det er kombinationen af tør luft, skyer i nattetimerne og kold polarluft, som får temperaturen til at dykke fredag aften. Det skriver TV 2 Vejret.

De seneste prognoser lyder på mellem fem og syv minusgrader i det centrale og vestlige Jylland natten til lørdag. Og lokalt kan temperaturen altså ifølge vejrcentret nå ned på minus otte grader.

Det er ikke helt ualmindeligt, at temperaturen falder til under frysepunktet om natten i april.

Men når vi kommer helt ned på otte minusgrader i midten af april, begynder det alligevel at afvige en hel del fra normalen.

Otte minusgrader vil nemlig betyde, at det bliver den koldeste nat på denne årstid siden 1981.

Den 14. april 2001 stod måleren på minus 6,5 grader, mens der den 21. april 1991 blev målt 7,3 minusgrader.

Skulle det vise sig at blive endnu koldere i nat, så skal vi altså hele 38 år tilbage for at finde en lavere temperatur denne tid på året.

Det var ifølge TV 2 Vejret den 18. april 1981, hvor rimfrosten lå over den danske muld i morgentimerne og termometeret viste 9,2 minusgrader.