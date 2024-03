Kalenderen siger forår.

Denne torsdagsmorgen siger noget helt andet.

»Vi er stået op til en kølig morgen med temperaturer mellem to graders frost og tre graders varme,« skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på det sociale medie X.

Her kommer DMI også med både en advarsel og en opfordring til de mange danskere, som skal ud på vejene her til morgen.

»Der er risiko for at vejbanerne er rimglatte og der er is på bilruderne. Så skal I ud at køre, så tag af sted i god tid,« lyder det.

Det er imidlertid ikke kun kulden, der kan drille i morgentrafikken.

Med nattefrosten er der også risiko for stedvis rimtåge.

Derfor anbefaler DMI morgentrafikanterne at lytte til P4 trafikradio på farten eller at holde sig opdateret via Vejdirektoratets trafikkort.

Efter den kølige start får vi en smuk dag:

»Torsdag byder på sol til de fleste i løbet af dagen, og svage vindforhold,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Mette Wagner i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

I løbet af dagen stiger temperaturerne også, så vi ender på mellem tre og syv grader.

Det klare vejr betyder imidlertid, at vi igen får en kold nat, hvor termometrene mange steder i landet ryger i minus.

Så også i morgen tidlig bør alle være ekstra påpasselige i trafikken.