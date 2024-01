Det er efterhånden blevet hverdag at skulle pakke sig godt ind med handsker, halstørklæder og hue for at kunne modstå kulden udenfor.

Og det fortsætter lidt endnu.

»Mandag bliver kold. Det bliver alt mellem frysepunktet og seks til syv graders frost. Solen kommer dog frem nogle steder, så det kan man få glæde af,« siger vagtchef ved DMI Henning Gisselø om dagstemperaturerne.

Nætterne bliver endnu koldere, hvor nogle steder i landet vil opleve 15 graders frost.

Til gengæld ser det ud til at blive en tør mandag, der hverken byder på sne eller regn.

Hvornår varmen kommer til Danmark, er der stadig lange udsigter til.

»Det hele smelter ikke væk i løbet af ingen tid.«

»Ugen frem ser ikke ud til at blive varm på noget tidspunkt,« siger Henning Gisselø.