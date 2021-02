I februar behøver du ikke at tage nordpå eller op i Alperne for at få sne og kulde, der bider i kinderne.

DMI melder om temperaturer på helt ned til minus 15 grader.

Det skriver de i deres månedsprognose.

Næste uge bliver kold og blæsende. Vinden vil dog aftage i løbet af ugen, mens der vil være nogen sol.

Vinter og frostklar formiddag ved Damhussøen i Rødovre, mandag den 1. februar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Vinter og frostklar formiddag ved Damhussøen i Rødovre, mandag den 1. februar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dagtemperaturen ventes typisk at ligge mellem 6 og 2 graders frost, men muligvis op mellem 2 graders frost og 4 graders varme sidst på ugen.

Om natten kan temperaturen dog komme helt ned på minus 15 grader.

I vinterferien i uge 7 vil der være de samme temperaturer. Generelt ser den kolde luft ud til at blive liggende over hele Skandinavien. Det vil betyde, at vi mest får en strømning af kold luft fra mellem nord og øst med mulighed for snebyger. Det vil især være ved Østersøen og ved østvendte kyster.

Så som det ser ud lige nu, kan du godt tage skiundertøjet, handskerne og huen på, og så ellers trisse afsted med langrendsskiene eller kælken under armen.

I uge 8 ser det ud til, at temperaturen vil stige en smule, men man kan stadig opleve helt ned til minus ti grader om natten.

Ens for alle ugerne i februar er, at temperaturen ligger et godt stykke under, hvor den normalt ligger.