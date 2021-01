Blæst, kulde og masser af sne.

Sådan lyder den vejrmæssige overskrift for onsdag 13. januar.

»Det bliver en barsk dag,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt.

For hvad december ikke kunne give os af sne og minusgrader, det sørger januar i den grad for at levere.

Og onsdag er der altså vintervejr til stort set hele landet, lover DMI.

Det hele skyldes et lavtryk, som passerer hen over os i løbet af dagen, og på bagsiden af det kommer der »rigtig kold luft,« forklarer hun.

Dagtemperaturerne kommer under frysepunktet i løbet af dagen, og vinden tager til. Og samtidig kommer der altså sne i stride strømme.

Snebyger i Nord- og Nordøstjylland trækker videre mod sydøst . Temperaturen falder i løbet af dagen til omkring frysepunktet og det blandet med en kraftig nordenvind gør, at det kommer det til at føles ganske koldt . Følg med i https://t.co/yJPLIMSwSw — DMI (@dmidk) January 13, 2021

»Det bliver en spændende dag. Nu må vi se, hvor meget sne det bliver til,« siger hun og vurderer, at der sagtens kan falder to til syv centimeter de fleste steder. Lokalt op til ti centimeter.

Meteorologen understreger dog, at det er svært at forudsige, hvor snebygerne præcist falder, og hvor der falder mest.

»Mit bedste bud er, at der falder mest omkring Limfjorden og syd på – ned mod Djursland – og i et område sydøst herfor,« siger Anja Bodholdt og forklarer, at det også gælder for Nordfyn, Nordsjælland og den østlige del af Sjælland og hovedstadsområdet.

Først på dagen kan nedbøren dog mange steder falde som regn, før den op af dagen slår over i sne.

Jo mere syd på i landet, vi kommer, jo senere kommer sneen, og bornholmerne får nok mest regn, forudser hun.

Anja Bodholdt forventer, at snevejret tager en pause i løbet af eftermiddagen, men sidst på dagen kommer der mere »regulær sne.«

»Hvor præcis der falder mest – om det er i Jylland eller på Sjælland – er svært at sige. Det kommer helt an på, hvor hurtigt lavtrykket passerer. Det er lidt drilsk.«

Højst sandsynligt falder der to til syv centimeter. Lokalt måske mere.«

»Det bliver ikke så slemt i formiddagstimerne, men i eftermiddag bliver det ganske barsk,« siger Anja Bodholdt.