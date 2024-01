Det er meget muligt, at weekenden byder på intens kulde, der gør, at du ikke har lyst til at bevæge dig udenfor.

Men spørger man meteorolog Mette Zhang, kan det være, du bør gøre det alligevel. For særligt søndag kan man blive vidne til det, hun beskriver som et 'utroligt smukt vejrfænomen'.

Det skriver meteorologen i en kommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Hvis vi tager det hele fra en ende af, så byder weekenden helt overordnet på dage med sol i varierende mængder, stedvis lidt sne og udbredt dagsfrost.

Derudover kan det blive koldt om natten. For ikke at sige iskoldt.

Flere steder kan temperaturen falde til tocifrede frostgrader – lokalt ned mellem 13 og 17 graders nattefrost.

Fra natten til søndag er der derudover risiko for stedvis rimtåge, som kan blive liggende til langt ud på dagen, hvilket kan holde på kulden.

Men den kan også give et flot syn, forklarer meteorologen, som i sin kommentar beskriver det på følgende måde:

»Rimtågen kan – ud over at være til stor gene for trafikken – være et utroligt smukt vejrfænomen. Når tågen endelig letter, åbenbares et eventyragtigt landskab indhyllet i gnistrende hvid rimfrost, der glitrer som diamanter, hvis solen skinner.«

Videre skriver hun:

»Da weekenden byder på sol i varierende mængder, skulle der være rig mulighed for at komme ud og nyde den frosne natur.«

De kommende dage byder derudover mest på tørt vejr, hvilket giver mulighed for, at vandstanden vil falde yderligere de steder, hvor de store regnmængder har givet problemer med oversvømmelser den seneste tid.