De tocifrede varmegrader, der er blevet målt i Danmark i de seneste dage, bliver ikke gentaget tirsdag.

»Det bliver lidt køligere, men det vil stadig være relativt lunt,« siger vagtchef hos DMI, Anja Bodholdt:

»I de seneste har vi haft haft glæde af solen til at varme op, og den kommer ikke frem nu.«

I stedet vurderer hun, at temperaturerne vil ligge fra fem-syv grader, måske med mulighed for otte grader enkelte steder, hvilket stadig er markant over den middeltemperatur på 1,5 grader, som februar normalt har haft gennem årene.

Tirsdag ser dog ud til at være et lille nøk under de højeste temperaturer, der har været målt i i Danmark i de seneste dage. De har ifølge DMI været:

Torsdag: 8,0 grader.

Fredag: 8,6 grader.

Lørdag: 10,9 grader.

Søndag: 11,4 grader.

Mandag: 10,3 grader.

Her har middeltemperaturerne samtidig i de seneste tre dage ligget på seks-syv grader.

»Det skyldes et højtryk placeret syd for Danmark, der har sendt varm luft op over os. Det har været nogle lune dage, helt forårsagtigt,« siger Anja Bodholdt fra DMI.

Nu byder vejrudsigten altså i stedet på skyer, der dækker af for solen.

Og de bliver liggende.

»Kun bornholmerne kan stå op til klart vejr og sol i morgentimerne, men der er også skyer på vej til dem. Så det bliver et meget ensartet vejr, hvor der ikke rigtigt vil være nogen variationer i de kommende 24 eller måske endda 48 timer. Der er bare den her skymasse, som er blevet placeret over os,« siger vagtchefen fra DMI:

»Man skal være ret opfindsom for at synes, at det spændende vejr.«