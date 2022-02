Afgørelsen er faldet.

Det såkaldte stormråd har vurderet, hvor man kan tale om, at der var egentlig stormflod, efter weekendens storm Malik ramte de danske kyster – og Odense Fjord var altså ikke et af de steder, hvor der var stormflod.

Stormfloden kom aldrig i det odenseanske, selvom man ellers vurderede, at det kunne være et af de steder, der blev hårdest ramt.

Det betyder dog ikke, at Fyn gik fri. Tværtimod. På en liste med kun fire områder i Danmark, der blev ramt, er to af dem nemlig fynske. Og det kan have stor betydning for de lokale.

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod? Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest 1. april 2022. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget. Kilde: Stormrådet

For når stormrådet vurderer, at der har været stormflod, kan folkene, der har fået ejendom ødelagt, nemlig søge om erstatning.

»Det er Stormrådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra DMI og Kystdirektoratet,« lyder det således i en pressemeddelelse fra dem.

Efter weekendens storm gælder det mellem Bogense Havn og Assens Havn og mellem Kerteminde Havn og Faaborg Havn i det fynske.

Derudover vurderer Stormrådet også, at et sted på Sjælland samt ét sted i Jylland har været ramt af stormflod. Det gælder nemlig mellem Hornbæk og Havnebyen på Sjællands Odde, inklusive Roskilde Fjord og Isefjord for Sjælland. Og i Jylland har der været stormflod mellem Juelsminde Havn og Kolding Havn.