»Man skal holde øje med væltede træer, flyvende trampoliner og tagsten.«

Sådan lyder svaret fra vagthavende meteorolog ved DMI Mette Zhang, da B.T. ringer for at blive klogere på søndagens blæsevejr. For det bliver, som hun siger, en rå omgang.

En omgang med stormende kuling, vindstød af stormstyrke, temperaturer mellem tre og syv grader, store mængder regn, grå skyer og sågar hagl.

»Det kan godt komme til at føles rigtig råt,« lyder det fra den vagthavende, der tilføjer:

»Der er ikke rigtig nogen steder i landet, der slipper helt.«

Vinden vil natten til søndag tiltage fra sydvestlig retning, før den melder sin ankomst på jyske vestkyst, hvor den ifølge Mette Zhang vil toppe ved middagstid.

»Så bevæger den sig østpå og topper på Sjælland i løbet af eftermiddagen, før den om aftenen indfinder sig på Bornholm.«

»Der kan også i løbet af dagen komme byger, men man skal nok ikke tage sin paraply med sig – med mindre det er en stormparaply,« siger hun med et grin.

For rejsende giver det i øvrigt mening at holde øje med trafikken, lyder anbefalingen:

»På tværs af landet kan der komme restriktioner på broer, ligesom også færgedriften kan blive berørt. Så skal man til en af de danske øer, skal man være opmærksom på, at det ikke er sikkert, færgen sejler som forventet.«

Banedanmark har i øvrigt allerede varslet, at den stormende blæst vil påvirke regionaltog, ligesom der vil være færre tog på flere S-togslinjer.

Men egentlig, lyder det fra Mette Zhang, bliver søndag nok en dag, der mest af alt egner sig til, at man smider sig på sofaen med en bog eller en omgang Netflix.

»Eller hvis man elsker blæsevejr, bliver det sikkert flot ved de jyske kyster, men i byerne bliver det ikke særlig sjovt.«