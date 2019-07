Et regnvejr passerer henover weekenden efter en periode med forholdsvis tørt vejr.

Og det bliver et regnvejr, som stort set hele Danmark får at se.

Det fortæller Steen Rasmussen, vagtchef hos DMI, til B.T.

»Allerede torsdag kommer der flere skyer ind over landet, og det samme sker fredag. Der vil komme et par millimeter i hele landet både torsdag og fredag,« siger Steen Rasmussen og fortsætter med en beskrivelse af lørdagens vejr, der lige nu ser ud til at blive værst.

»Lørdag starter egentlig pænt, men fra formiddagen kommer der et frontsystem med bygeform ind over landet fra vest, som vil sprede sig til hele landet. Særligt i den nordlige del af landet vil regnen være mest aktiv.«

Som prognoserne ser ud på nuværende tidspunkt, vil der falde mellem fem og 10 millimeter regn om lørdagen. Også søndag kommer regnvejret forbi og giver omkring fem millimeter regn i hele landet.

Trods regnvejret i weekenden, forsikrer Steen Rasmussen dog, at temperaturerne vil forblive, som vi har set i det seneste stykke tid. Nemlig liggende mellem 18 og 23 grader.

»Så der bliver også plads til sol og mulighed for at komme udenfor.«

Sol- og varmehungrende danskere skal dog ikke vente længe, før vejret får et ordentlig løft.

I næste uge, uge 30, er der nemlig stor chance for, at der tikker flere sommerdage med temperaturer på over 25 grader ind på kontoen.

»Det ser temmelig sikkert ud til, at det bliver varmere i næste uge, og det virker også sikkert, at vi nok skal komme over de 25 grader mange steder – lokalt 30 grader. Så både sommerdøgn og stranddage er altså indenfor rækkevidde igen,« siger langtidsmeteorolog ved DMI, Steen Hermansen.

I 2019 har Danmark indtil videre blot haft 11 sommerdage. I 2018 havde vi 74.