Hvis du ønsker at tilbringe dele af efterårsferien udenfor, er det med at træde ud ad døren inden alt for længe.

I hvert fald, hvis du ikke er fan af køligere temperaturer end dem, vi har set de seneste dage.

Det oplyser DMI ud for sine opdaterede prognoser.

Tirsdag og onsdag byder nemlig på temperaturer op mod 13 grader.

Samtidig bliver vinden blot mere aftagende, ligesom at solen vil kigge frem flere steder i landet.

Men vinden kommer tilbage. Og det sætter sig i temperaturerne fra torsdag.

Flere steder skal man forvente hård vind, enkelte steder op til kuling. Derfor vil de 8-12 grader også føles væsentligt koldere.

Den sydlige del slipper desuden ikke for regnskyl undervejs.

Og det bliver ikke meget bedre fredag.

Vinden tager blot til og kan endda nå et niveau af stormstyrke. Temperaturerne vil svinge mellem 5 og 10 grader – og på grund af vinden vil det ifølge DMI føles »bidende koldt«.

Lørdag fortsætter i samme spor, hvor vinden vil nå sit højeste niveau, samtidig med at temperaturerne dykker til maksimalt 8 grader.

Søndag ser anderledes ud – men positivt. Det bliver nemlig ifølge DMI en »rigtig regnvejrsdag«.

'Det vil være skyet og byde på regn det meste af dagen til hele landet. Vinden starter ud som hård eller kuling, men vil i løbet af søndagen aftage til jævn til hård østlig vind. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 9 grader', skriver DMI om efterårsferiens sidste dag.

Vejrtjenesten tilføjer:

'Derfor handler det om at nyde udendørsaktiviteterne de næste dage, også trække ind til nogle af de mange indørsaktiviter, som efterårsferien også byder på'.