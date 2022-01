Efeuen, der pryder muren på Det Kongelige Bibliotek ved Aarhus Universitet på Vestre Ringgade, måtte lørdag aften se sig slået af stormen Malik.

Hele klatreplanten blev taget af den kraftige vind og faldt af muren.

Billederne taler for sig selv – man ser tydeligt den store plante, der er faldet sammen på fortovet og vejen foran bogtårnet.

Murstensværket er blottet og ser noget bart ud.

»Vi kørte derud omkring klokken 20.17, da vi fik at vide, at efeuen på bogtårnet simpelthen var faldet af. Indsatslederen og mandskabet måtte ned og kigge på det,« fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Jesper Hansen, til B.T. søndag morgen.

Han forklarer, at deres primære opgave var at sikre, at den ikke faldt ned over personer eller lavede skader.

Der var lørdag aften afpærret rundt om den faldne efeu. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der var lørdag aften afpærret rundt om den faldne efeu. Foto: Presse-fotos.dk

De fik sat afspærring op rundt om efeuen, som Jesper Hansen stadig tror er der søndag morgen. Der er dog dårligt nyt, ifølge operationschefen.

»Når der falder ro på og vejret er fornuftigt igen, så vil man begynde at skære den ned, går jeg ud fra,« siger han.

I en Facebook-gruppe har en række af byens borgere også delt nyheden om klatreplanten.

Her har en enkelt borger kommenteret, at det ikke er sikkert, det er et endeligt farvel til efeuen på muren.

»Den er før faldet ned, hvor de fik den hjulpet på plads igen,« skriver vedkommende.

Sådan plejer muren at se ud. Foto: Google Street View Vis mere Sådan plejer muren at se ud. Foto: Google Street View

Ingen kom til skade, da efeuen blæste ned. Den ramte dog en enkelt lyskurve, så elforsyningen måtte tilkaldes for at tjekke, at alt var i orden.

Brandvæsnet har derudover haft en travl aften og nat med mange henvendelser. Heldigvis er der ikke sket noget af alvorlig karakter.

Der har været faldne stilladser og trampoliner på afveje – nu lægger stormen sig snart, men så er den øgede vandstand, brandvæsnet holder øje med.