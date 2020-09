Måske er du allerede træt af blæst og regn og drømmer dig tilbage til hedebølgen for nogle uger siden?

Lad os bare sige det med det samme:

Så kommer du til at længes et godt stykke tid endnu.

De kommende dage står nemlig på efterår med blæst og lidt regn.

Lun og blæsende efterårsdag

Hos DMI kalder den vagthavende meteorolog dog onsdagens vejr for »en lun og blæsende efterårsdag«.

Og med temperaturer, som med Bolette Brødsgaards ord »ikke er helt tossede endda«.

»Vi kommer op på mellem 17 og 20 grader. Det bliver nok ikke alle steder, vi når 20 grader, men det vil stadig føles lunt og lidt sensommeragtigt,« lover hun.

Til gengæld bliver det efterhånden temmelig overskyet.

Der er også en smule regn på vej i løbet af onsdagen, men der kommer så lidt, at Bolette Brødsgaard mener, at man nærmest skal være heldig, hvis man når at opdage det.

»Men ellers er det især blæsten, der får det til at føles efterårsagtigt. Hvis man skal ud at cykle, kommer det til at rive godt. Der kan også komme vindstød, så vi bliver rusket godt igennem,« siger hun og tilføjer, at det - som så ofte før, er nordjyderne, der særligt får blæsten at mærke.

»Men hvis man tager højde for vinden, så synes jeg egentligt, at det generelt tegner til at blive en meget fin dag. Du behøver ikke engang en paraply. Bare en let vindjakke,« forudser hun.

Resten af ugen kommer vi til at ligge på 'en landevej af fronter,' og selv om der ikke kommer voldsom meget nedbør, så vil der stadig være perioder med regn.

Prognoserne fra DMI tyder dog på, at torsdag giver lidt et pusterum for de mange fronter, og her er der lagt op til en kølig dag med 'nogen sol.'

Slutningen af ugen til og med weekenden byder på flere fronter med lidt byger hist og pist, inden det flotte sensommervejr sandsynligvis vender tilbage i næste uge.