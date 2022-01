Prognoserne lød på 1,93 meters forøget vandstand, men i virkeligheden blev det kun til 1,43.

Derfor var det en glad Anders Rasmussen, der bor i Seden Strandby, som B.T. talte med mandag middag.

»Vi er jo meget lettede. Vi slap med skrækken i denne omgang,« lyder det fra ham.

Ligesom mange andre steder i Danmark, så er den lille landsby i udkanten af Odense lige ned til Odense Fjord sluppet helskindet igennem mødet med stormen Malik.

På Muslingevej i Seden Strandby blev der lørdag fyldt sandsæk efter sandsæk for at deres bydel kunne forblive nogenlunde tør efter stormen Malik havde raset. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere På Muslingevej i Seden Strandby blev der lørdag fyldt sandsæk efter sandsæk for at deres bydel kunne forblive nogenlunde tør efter stormen Malik havde raset. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Den forøgede vandstand blev slet ikke så slem, som man regnede med.

»Vi fik faktisk ikke rigtig noget vand ind. Der var en af dem, der bor tættest på fjorden, der havde omkring 20 centimeter vand i sin have, men det var, hvad man kunne forvente,« lyder det fra Anders Rasmussen.

Når der kom bølgeskvulp slog vandet dog ind i Seden Strandby, men det var altså en meget mildere omgang end først frygtet.

»Efter stormen så drak vi kaffe, og man kan vel sige, vi fejrede fællesskabet og det faktum, at det ikke blev til noget alligevel i denne omgang,« siger Anders Rasmussen.

»Vi grinte og havde det helt gemytligt.«

Også fra myndighedernes side melder man om en mere rolig omgang end ventet. Mandag gør Fyns Politi status på Twitter:

»Efter en travl weekend melder Fyns Politi, kommunerne og beredskabet om at hverdagen er ved at være tilbage på Fyn og Øerne igen,« lyder det i teksten, som fortsætter:



»I de sene aftentimer og indtil midnat (søndag, red.) var flere kommuner på Fyn samt Langeland Kommune ramt af forhøjet vandstand, men alle steder har der været styr på situationen. Flere steder har man i en kortere eller længere periode haft afspærret veje eller kajområder af hensyn til sikkerheden.«

Odense Fjord var ellers et af de steder, hvor man regnede med, at vandstanden ville stige mest, efter stormen Malik var gået i land i Danmark.

Det blev dog aldrig så voldsomt som frygtet, så arbejdet, som beboerne i Seden Strandby havde gjort med at fylde sandsække, skulle vise sig at blive tilstrækkeligt.

»Kommuner og beredskab har allerede ryddet op de fleste steder. Det betyder, at alle sandsække og afspærringer burde være væk inden længe,« skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse mandag.

Øget vandstand var dog ikke de eneste konsekvenser af stormen Malik. Broer til og fra Fyn blev lukket, veje spærret af væltede træer, og en fynbo betalte sågar den ultimative pris.

Søndag formiddag rykkede Fyns Politi ud, da en 78-årig kvinde blev fundet død på en adresse i Vester Hæsinge på Midtfyn.

Undersøgelser på stedet pegede på, at kvinden i forbindelse med åbningen af en stalddør indefra blev trukket med ud på grund af vinden, der har fået fat i døren.

»Herved er hun faldet og har pådraget sig læsioner, der gjorde, at hun afgik ved døden,« fortalte Fyns Politi søndag.

Fire andre personer kom til skade i forbindelse med stormen. Blandt andet i Esbjerg, hvor en gren væltede ned over en bil, hvor en person kom slemt til skade.

B.T. har forsøgt at få en status fra Odense Kommune på situationen efter stormen Malik har forladt Fyn. Kommunen er dog ikke vendt tilbage.