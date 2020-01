Tror du på, at man får sit ønske opfyldt, når man ser et stjerneskud? I så fald bliver der rig mulighed for at ønske løs natten til lørdag.

I løbet af nattetimerne vil flere hundrede stjerneskud flyve over himlen i en ren stjerneregn.

Det skyldes årets mest intense meteorsværm, Kvandrantiderne, som betyder flere stjerneskud på en og samme nat, skriver DR.

Selvom natten til lørdag ifølge DMI bliver en blæsende omgang med frisk vind til kuling og en-seks graders varme, så skal man ikke gå glip af meteorsværmen.

»Det ser ud, som om det vælter ud med stjerneskud fra det samme område på himlen. Det er bare så flot med så mange smukke stjerneskud,« siger Cecilie Sand Nørholm, der er astrofysiker på Planetarium.

Hendes anbefaling er, at man pakker sig godt ind og læner sig tilbage med øjnene rettet mod himlen lige præcis denne januarnat.

For på en normal nat kan man se fem-ti stjerneskud, men under en meteorsværm kan op mod 100 stjerneskud flyve forbi på en time.

Udsynet burde ikke være et stort problem, da DMI også melder om vekslende skydække. Selvom det i nogle periode vil være overskyet, så varer det ikke hele natten.

Vil man gerne sikre sig de bedste forhold for at se de mange stjerneskud, skal man kigge mod Karlsvognen og finde et mørkt og fladt område, som er langt fra kunstigt lys fra huse og gadelygter.

Det er også anbefalingsværdigt at tage en god portion tålmodighed med sig, da det udover en overskyet himmel også kan tage op mod en halv time, før ens øjne har vænnet sig til mørket.

Det bedst mulige tidspunkt at se de mange stjerneskud er fra midnat og frem.

Meteorsværmen, Kvadrantiderne, opleves i januar, hvor jordkloden bevæger sig forbi rester af asteroider. Stjerneskuddene er derfor ikke døende stjerner, men støvkorn, som brænder op, når de flyver ind i jordens atmosfære.