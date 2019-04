Hvis du brænder inde med et ønske, er det måske i nat, du skal stille dig ud under den åbne himmel og se efter stjerneskud.

Der er nemlig en meget stor sandsynlighed for, at du får øje på et netop i nat.

Natten til den 23. april skyder meteorsværmen ‘Lyriderne’ nemlig over himlen med op til 18 stjerneskud i timen.

‘Lyriderne’ startede allerede 14. april og varer indtil den sidste dag i denne måned.

Men chancen for at se de strålende stjerneskud er størst i nat og de tidlige morgentimer i morgen den 23. April.

Meteorerne stammer fra støvpartikler og små faste legemer i det indre solsystem.

Og når du ser det lysende glimt på himlen, er det fordi de brænder op, når de rammer Jordens atmosfære, og derved får de omgivne luftarter til at lyse op.

Det er med andre ord ikke selve partiklen, man kan se.

Meteorsværme har navn efter det stjernebillede, hvorfra de synes at udstråle.

Hvis du ikke når det i nat, så fat mod.

For en lidt mindre meteorsværm er lige om hjørnet, når ‘Eta-Aquariderne’ når sidste højeste natten til den 6. maj, skriver DR.

Her er chancen for at se stjerneskud størst lige før daggry.