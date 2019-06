Hvis du opholder dig ude natten til søndag, kan det godt betale sig at kigge op.

Der er nemlig mulighed for at se det særlig fænomen, lysende natskyer, på nattehimlen.

Det skriver DMI på Twitter.

Måske har du allerede været heldig at se de lysende natskyer. I slutningen af juni og starten af juli er det nemlig højsæson for sommerfænomenet.

Selvom fænomenet hedder lysende natskyer, er det rent faktisk ikke selve skyerne, der lyser.

Det ser dog sådan ud, fordi solen belyser dem nedefra.

Fordi solen står under jordoverfladen, og derfor ikke ses, skaber det illusionen, at skyerne er lysende.

Skyerne, som primært består af frossent vand, befinder sig helt oppe i 70 - 90 kilometers højde.

Natten til i dag har vi haft muligheden for at se lysende natskyer.

Det får vi også mulighed for den kommende nat.

Detaljer om lysende natskyer, findes på: https://t.co/vYmnkfZIYf pic.twitter.com/LjwAJuU74E — DMI (@dmidk) June 22, 2019

For at have størst chance for at se de lysende natskyer, skal du kigge ud af vinduet eller op på nattehimlen en time eller to efter solnedgang.

Du behøver ingen kikkert.

Til gengæld kræver et godt udsyn, at de 'almindelige' lavere skyer, holder sig væk.

De lysende natskyer minder om højtliggende skyer dannet af vanddampe, men oftest men en blålig, sølvskinnende eller rød-orange farve.