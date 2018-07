Hvis du hører til dem, der er ved at være godt træt af tropenætter, så er der desværre dårligt nyt. Natten til tirsdag ser ud til at blive ekstremt varm med temperaturer, der kan overstige 23 grader.

»Det bliver virkelig varmt i nat, og mange steder bliver det over 20 grader. Nogle enkelte steder er vi under 20 grader, men ved kyststrækninger og på Sydfyn kan vi snildt komme til at lægge omkring 23 grader i nat, som det laveste,« forklarer vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

Det er især områder omkring de indre, danske kyster, der kan se frem til en ekstra varm nat, fordi badetemperaturen disse steder er med til at holde temperaturen høj.

»Badevandstemperaturen er blevet rigtig høj, så tæt på kysten får vi omkring de 23 grader i nat, og i det Sydfynske Øhav bliver det ifølge prognosen et sted mellem 23 og 24 grader. Måske ikke 24 rent med et sted derimellem,« siger Trine Pedersen.

Såfremt temperaturen skulle komme op over de 23 grader, så står vi ifølge TV 2 med en regulær varmerekord. Den varmeste nat, der er målt siden 1874, fandt nemlig sted natten til den 26. august i 1997, hvor 23 grader blev målt som laveste temperatur ved en vejrstation på Christiansø øst for Bornholm.

Synes du, det er blevet for varmt?

På lige netop Bornholm kan temperaturen i nat nå under 20 grader.

»Nordvestjylland, Nordsjælland og Bornholm bliver mere kølige i nat, hvor temperaturerne vil ligge mellem 19-20 grader,« siger Trine Pedersen, som heldigvis også har godt nyt til dem, der går og håber på et lidt køligere sommervejr.

»Vi får snart lidt køligere temperaturer ind vestfra. Det skifter nok onsdag-torsdag, men det starter i den vestlige del og kommer langsomt østover,« siger Trine Pedersen.

Ifølge DMI’s prognose faldet temperaturerne fra onsdag til omkring 25 grader, og de noget køligere temperaturer fortsætter ifølge prognosen ind i næste uge.