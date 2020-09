Normalt følger efteråret efter sommeren. Men de kommende dage forholder det sig faktisk lige omvendt.

Hen over weekenden bliver vejret regnfyldt og blæsende – men i næste uge venter sommervejret med op til 25 grader.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Larsen.

»Det skyldes, at der er ved at bygges et højttryk op over den centrale del af Europa, men inden det for alvor får indflydelse på Danmark, så skal vi lige have besøg af tre regnområder her i weekenden,« forklarer han.

De tre regnområder placerer sig, så det er nemt at huske: Et fredag, et lørdag, et søndag.

Fredag og søndag er det hovedsageligt den centrale og nordlige del af Jylland, der står for skud, mens det lørdag kommer til at ramme stort set hele landet.

Rent temperaturmæssigt lægger vi ud med en fredag med 19 grader – derefter bliver der lagt én grad på hver dag i weekenden, så søndag de varmeste steder ender på 21 grader.

Derudover er der også lige vinden, som bliver frisk til hård:

»Nu lyder jeg så pessimistisk, skulle jeg til at sige, men der er også plads til lidt sol alle tre dage. Det er hovedsageligt den sydlige del af landet, der får mest glæde af det,« siger Klaus Larsen.

Søndag begynder det at klare op i løbet af dagen, og vi får vinde op fra syd, hvor varmen ligger.

Varmen bliver derefter sendt op over landet mandag, tirsdag og onsdag i næste uge.

»Der får vi også skruet op for temperaturen, så vi kan komme op på 25 grader tirsdag og onsdag,« forklarer meteorologen.

Det er særligt i de sydlige egne af landet, at man vil få det varmest.

Det gælder om at nyde den sommerlige varme – hvis man er til den slags – de dage, for bagefter venter efteråret igen.

»Det svinger lidt mellem, om det er torsdag eller fredag, at det skifter igen i prognoserne. Men i hvert fald skal vi til at finde regntøjet frem igen, når vi kommer hen sidst på ugen,« fortæller Klaus Larsen.